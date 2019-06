Dubbel feest in Beekse Bergen: niet een, maar twee zeehondjes geboren

De zeehondjes en de moeders hebben zich inmiddels bij de groep gevoegd en zijn te bewonderen voor het publiek. De kleintjes hebben nog geen naam, omdat nog niet bekend is wat het geslacht is. De verzorgers houden dit in de gaten.

Geboortegolf

Het barst van nieuw leven in het Safaripark. Eerder deze maand beviel zeeleeuw Zora van een kleintje en in mei waren er ook al twee bijzondere geboortes. Zo beviel Siberische tijger Angara, voor het eerst in tien jaar, van drie jongen en werd de allereerste babygorilla ooit in de Beekse Bergen geboren.



Wil jij alvast een glimp opvangen van een van de zeehondjes?