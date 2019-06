Dorpshart Moerdijk klopt na infarct weer vol overtuiging

Jan Eestermans, in Moerdijk beter bekend als Jan de Kapper, raakt er niet over uitgesproken. "Het stormde wel een beetje op Moerdijk, maar de rust is wedergekeerd. Dankzij de gemeente, de bewoners en onze buren van het havenbedrijf zit het dorp weer in de lift!" En de plaatselijke kapper heeft niets te veel gezegd. Een bos, een dijk en wapperende rietkragen in de wind. Een oase van groen sluit het industrieterrein af van het dorp. Koeltorens en schoorstenen zijn niet te zien.

'Heerlijk om te zwemmen'

Via een schelpenpad komen we op een idyllisch strandje. Geen palmbomen, maar wél aan het Hollandsch Diep. "Vroeger was dit een plek waar schepen met benzeen werden ontlucht, maar dat heeft de gemeente hard aangepakt. Nu is het een plek om heerlijk te zwemmen", zegt de kapper. 'La plage de Moerdijk' noemt hij het. "Alsof je in Frankrijk op vakantie bent."

Een paar strandgangers zijn er vandaag en twee ruiters zoeken in het water even de verkoeling op met hun paarden. "Het bedrijventerrein mag dan wel dichtbij zijn, maar als je zo over de rivier kijkt is het een prachtig plaatje."





'Goed gesprek'

Eestermans verzekert ons dat de Moerdijkers geen last hebben van de industrie. "Een goed gesprek met de buren kan de boel beter maken." Hij doelt daarmee op het nieuwe dorpshart dat zaterdag officieel worden geopend: de voormalige katholieke kerk die is omgebouwd tot multifunctioneel ontmoetingscentrum. De ceremonie wordt bijgewoond door onder meer burgemeester Jac Klijs, de werkgroep en de directeur van het havenbedrijf.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de sloopkogel een tragisch einde aan het gebouw zou maken, maar de bewoners hadden er andere ideeën voor. Waar ooit het middenschip was, ligt nu een sportveld en een speeltuin voor jong en oud, met of zonder beperking. Jan spreekt lovend over de manier waarop de speeltuin tot stand is gekomen. "De benodigde 24.500 euro werd door een aantal enthousiaste inwoners zelf ingezameld."

Altaar is picknicktafel

Rond het oude betonskelet van de kerk liggen plantsoenen met oude communiebankjes en een jeu-de-boulesbaan. Het altaar is een picknicktafel geworden en in de winter kan er een ijsbaan gemaakt worden. Jan: "In het dorpshart is voor iedereen een plekje voor sport, samenzijn of lekker een potje te ouwehoeren." Hét ultieme markeringspunt van het nieuwe elan van dorp Moerdijk.

Het opgeknapte centrum is een van de maatregelen die de afgelopen vijf jaar werd genomen om de leefbaarheid in dorp Moerdijk te vergroten. Er werd ook een zogenoemde Moerdijkregeling ingesteld. Moerdijkers kunnen hun huis voor 95% van de taxatiewaarde verkopen aan de gemeente. Zodat zij de zekerheid hebben dat ze nooit met een onverkoopbaar huis zitten. In totaal kocht de gemeente 89 huizen aan. Daarvan zijn er 68 verkocht en worden er 21 verhuurd. De regeling bracht rust bij de inwoners. Inmiddels kiezen de inwoners er liever voor om te blijven en er komen steeds meer nieuwe mensen wonen.

'Met weinig gelukkig"

Momenteel zet een werkgroep zich in om de oude haven weer op te knappen en de pleziervaart en visserij weer bij het dorp te betrekken. "Het gaat niet om gigantische bedragen om het dorp te verbeteren", legt de Moerdijker uit. "Ieder mens kan met weinig gelukkig zijn. Of het nu om een hobby of sport gaat of om het lopen met de hond. Vaak kost het helemaal niets, maar is het wel genieten."

Of de Moerdijkers nog wensen hebben?"Een mooie vissteiger aan de oever van het Hollandsch Diep zou leuk zijn." Jan de Kapper gelooft er wel in dat die er gaat komen. "In dorp Moerdijk is alles mogelijk", zegt hij als we onze wandeling voortzetten.