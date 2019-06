'Daantje' van de Donk tekent tatoeages in haar vrije tijd: 'om m'n mind van voetbal te halen'

Wat blijkt. Daniëlle heeft naast voetballen nog een ander talent: tekenen! "Ik vind het heel leuk om tatoos te tekenen en te ontwerpen. Dat doe ik normaal gesproken om mijn mind even van het voetbal af te halen."

Zelf heeft ze geen zichtbare tatoeages. "Ik heb er eentje op m'n zij. Daarop staat familie in een andere taal."

'Carnavallen? Dat kan ik allemaal niet!'

Dat Daniëlle een trotse Brabo is, is overduidelijk.. Maar toch is carnavallen niet echt aan haar besteed. "Het duurt veel te lang, dat kan ik allemaal niet", lacht ze. "Maar een dagje carnaval vieren vind ik heel leuk!" Zelf denkt ze dat het alles te maken heeft met haar leven als topsporter. "Topsporters kunnen dat niet meer. Ik moet dan echt afhaken."

Waar 'Daantje' echt niet tegen kan is haar verlies. "Ja, dat gevoel blijft altijd even zitten. Heel vervelend. Dat vind ik niet zo leuk."

Bekijk de video van 't Brabants Buske met Daniëlle van de Donk en lees daarna verder.

'Ik mis Nederlands brood'

Naast shampoo- en pindakaassponsors, zijn ook broodsponsors van harte welkom bij de middenvelder. "Als ik de rest van mijn leven één ding zou mogen eten, dan zou dat brood zijn." Een opvallend saaie keuze, zou je denken. "Als je in andere landen voetbalt, dan weet je pas hoe lekker Nederlands brood is!", stelt de Valkenswaardse. "Hier eet ik dus havermout in de ochtend.."

Onder haar teamgenoten staat Daniëlle misschien niet bekend als de gangmaker, maar "ik ga wel snel mee denk ik". Meestal is het Kika en dan kom ik er achteraan. Zoals die ene keer na de winst van de Europese titel in Enschede. "Toen liep je voorop in polonaise!", aldus verslaggever Ronald Sträter.

Lekker blijven haten

Daniëlle is helemaal klaar met de kritiek op het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze heeft een heldere boodschap voor alle 'haters': "Lekker blijven haten en vooral niet kijken! Als je het niet leuk vindt, moet je het ook niet kijken. Dat doe ik ook niet bij racesport enz."