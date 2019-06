Boeren, bedrijven en gemeenten die willen bouwen hebben groot probleem bij krijgen vergunning

Boeren, bedrijven en gemeenten die nu een bouwplan hebben, moeten misschien wel vier jaar wachten op een vergunning. Dat komt omdat de Raad van State het Nederlandse vergunningenstelsel dat stikstofuitstoot moet tegengaan, in de prullenbak heeft gegooid. Zonder wetgeving, kunnen aanvragen nergens aan getoetst worden. Ook boeren die bijvoorbeeld hun koeien buiten willen laten grazen krijgen geen vergunning, want koeienmest stoot stikstof uit.

Rijk en provincies moeten nu een list bedenken. Gedeputeerde Staten van Brabant zullen ook tijdens het zomerreces doorgaan een oplossing voor dit probleem te vinden, stelt gedeputeerde Rik Grashoff.

Provinciale Staten van Brabant spraken vrijdag voor het eerst over het besluit van de Raad van State. Dat college zette op 29 mei een dikke streep door de PAS-wetgeving. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dat programma regelt wie er wel en niet een vergunning krijgt om een stal te bouwen, een woonwijk neer te zetten of een weg aan te leggen.

Truc

Uitgangspunt van de PAS was dat stikstofuitstoot op natuurgebieden meteen gecompenseerd moet worden. Nederland bedacht een truc om vergunningen snel te kunnen verlenen. De compensatie van de stikstofuitstoot hoefde niet meteen geregeld te worden. Het was voldoende als uit het plan bleek dat dat pas later zou gebeuren. Maar dat mag niet van de Raad van State.

Overuren

Op het ministerie van Landbouw worden onder leiding van minister Carola Schouten overuren gedraaid om een oplossing te vinden. In het Brabantse provinciehuis gaat het licht voorlopig ’s nachts ook niet meer uit. Grashoff zei dat Brabant het voortouw neemt in het zoeken naar een oplossing. Hij sloot nu niet uit dat Brabant zelfs voor de muziek uit gaat uitlopen. “Maar dan moet dat wel juridisch mogelijk zijn”, aldus de GroenLinks Gedeputeerde.

Maatschappelijk belang

Grashoff zei dat hij hoopt dat er op 1 september dit jaar een oplossing is voor kleine zaken die vergunningplichtig zijn, zoals de koeien in de wei. Voor alle ander zaken moet worden aangetoond dat de plannen van maatschappelijk groot belang zijn en er moet een goede compensatie voor de uitstoot mogelijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsuitbreidingen, huizenbouw en de aanleg van wegen. Het kan tot 2023 duren voordat die stroom vergunningen weer op gang komt.

Keuzes maken

Grashoff was helder in de doelstelling: “Wij zullen voortgaan met het beleid dat de stikstofuitstoot teruggedrongen moet worden. Daarom moeten we prioriteiten stellen". Dat betekent dat keuzes gemaakt moeten worden om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, Moet je dan boeren korten, minder huizen bouwen of geen wegen aanleggen? Grashoff: "Brabant mag niet helemaal op slot gaan. We moeten ook voldoen aan de woningbehoefte en de behoefte aan banen". Dat is het dilemma wat volgens Grashoff alle bestuurders in Nederland de komende bezig zal houden.