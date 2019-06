Insecten jagen elkaar stuipen op lijf, natuurvlogger Tim ziet 'toffe dingen' tijdens kajaktocht

De natuur rondom De Dommel is prachtig en Tim komt tijdens zijn kajaktocht ‘veel leuke dieren’ tegen. Een van die bijzondere dieren is de weidebeekjuffer. De mannetjes van deze insectensoort hebben een metallic blauw-glanzend lichaam. “Je ziet ze hier langs de kant continu, van die blauwe flitsen die je over het water ziet vliegen. Ze jagen elkaar de stuipen op het lijf. Dat ziet eruit als een dans op het water, waarbij ze elkaar achtervolgen. Het zijn een soort luchtgevechten.’’



Weidebeekjuffer in de Dommel.

Fit blijven in de natuur

‘’Mijn voornaamste doel van de natuurvlogs voor Omroep Brabant is om mensen gewoon lekker buiten te krijgen de natuur in. Wat is er nou een mooiere manier om de natuur in te gaan tijdens de zomer dan door gewoon lekker buiten sporten? Zo lekker relaxt in de natuur houd ik mezelf fit. Waarom zou je naar de sportschool gaan als je buiten je spieren kan onderhouden en lekker in de natuur kan zijn?’’