Fitte Daniëlle van de Donk vol vertrouwen over WK-kwartfinale tegen Italië: 'Wij zijn mentaal sterk'

Zoals gebruikelijk stond Daniëlle van de Donk op het WK ook tegen Japan in de basis van het Nederlands elftal. Maar deze keer speelde ze de wedstrijd niet uit. 'Daantje' werd in de 87e minuut gewisseld voor Jill Roord. Op dat moment stond het nog 1-1 en leek er een verlenging aan te komen. Waarschijnlijk wilde bondscoach Sarina Wiegman vers bloed in het elftal brengen.

Bekijk de video en lees daarna verder.

Team had mij nodig

"Ik ben nooit blij als ik gewisseld word", zegt Van de Donk hierover. "Ik vond dat ik er lekker in zat en nog veel energie had te geven aan het team. Het zat dicht tegen de verlenging aan, maar ik voelde dat het team mij nog nodig had."

LEES OOK: 'Daantje' van de Donk tekent tatoeages in haar vrije tijd: 'Om m'n mind van voetbal te halen'

'Ik vertrouw op de bondscoach'

De wissel verbaasde de middenveldster uit Valkenswaard, maar het zit haar niet dwars. "Maar we hebben natuurlijk gewonnen, als het anders was gelopen misschien wel. Ik kan er nu wel mee 'dealen'. Nu zeg ik: laat maar gaan. Zij had waarschijnlijk goede redenen, daar vertrouw ik op."

'We willen zo graag'

Tegen Italië zal Daniëlle van de Donk wel weer gewoon in de basis staan. Ze is, in tegenstelling tot wat ploeggenoten, fit.

"Ik heb wel wat pijntjes gehad, dat is vervelend, maar ik sta er goed op. Ik voel wel dat wij mentaal erg sterk zijn, want we willen zo graag."

Pittige wedstrijd tegen Italië

De komende hobbel op weg naar de wereldtitel is Italië in de kwartfinale. "Ze hebben heel veel energie", zegt Van de Donk over deze tegenstander. "Ze stralen veel kracht en passie uit. En dat vind ik mooi om te zien bij voetbal. Het wordt een pittige wedstrijd."