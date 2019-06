'Hoevense Nachtwacht' naar het Rijksmuseum: 'Lachen hè!'

Ze is pas drie jaar bezig met fotografie, maar deze zomer schittert er werk van Barbara Zonjee in het prestigieuze Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om 'De Brandwacht', een hommage aan de vrijwilligers van de Hoevense brandweer. Dit werk maakte Zonjee als eerbetoon aan Rembrandt van Rijn.

Het is dit jaar precies 350 jaar geleden dat de Hollandse meester overleed. In dit kader besloot het Rijksmuseum 2019 uit te roepen tot 'Jaar van Rembrandt' en vindt er van 15 juli tot en met 15 september de tentoonstelling 'Lang leve Rembrandt' plaats.

De afgelopen maanden ontving het Rijksmuseum 8390 inzendingen voor deze zomerexpositie. Iedereen die dit wilde, kon een zelfgemaakt kunstwerk insturen, dat geïnspireerd is op een werk van Rembrandt. Een jury koos hieruit zeshonderd inzendingen. Die zijn straks te zien in de Philipsvleugel an het museum. Daar hangt stras dus ook 'De Brandwacht'.

Niet een typische Rembrandt-liefhebber

"Lachen hè!", reageert Zonjee. "Dit is heel bijzonder! Ik had al heel erg het gevoel dat ik iets aan me voorbij zou laten gaan als ik mijn werk niet zou insturen..." Ze mag nu op 15 juli aanwezig zijn bij de officiële opening van de expositie. "Die vindt plaats in de tuinen van het Rijksmuseum. Ik ben een van de eregasten", vertelt ze trots.

Toch noemt Zonjee zich niet een typische Rembrandt-liefhebber. "Ik ben meer van de kleuren en het drama van Vincent van Gogh", benadrukt ze. "Maar het licht van Rembrandt vind ik geweldig. Als fotograaf moet je natuurlijk iets hebben met licht. Als je een fotografie-opleiding volgt, komt Rembrandt altijd voorbij. Hij inspireert al eeuwenlang."

De dag waarop de expositie start, is niet toevallig gekozen. De Hollandse meester Rembrandt was jarig op 15 juli.