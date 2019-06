Slingerwerpen en vaandelzwaaien, Loon op Zand viert 750ste verjaardag met middeleeuws weekend

Gekleed in witte tuniek en met vrolijke doeken op hun hoofd volgden de kinderen een uitgebreid circuit van activiteiten. Touwtrekken, slingerwerpen. vaandelzwaaien, het kwam allemaal voorbij.

Het zijn spelletjes die de meeste schoolkinderen niet eens meer kennen uit de boeken. "Het is best moeilijk," geeft de tienjarige Anete als commentaar op haar eerste poging tot vendelzwaaien.

Hertog Jan van Brabant opende de spelen vrijdag in hoogsteigen persoon. Compleet met een gevolg van ridders, hofdames en lakeien en begeleid door tamboers van het gilde ging hij in al zijn waardigheid voorop in de stoet. "Hij is voor deze spelen helemaal uit 1269 hiernaartoe gekomen", zegt Bert Branderhorst met een knipoog. De voorzitter van de organiserende stichting heeft voor de gelegenheid ook een middeleeuws kostuum aangetrokken en vertelt enthousiast over de voorlichtingsbijeenkomsten op basisscholen in de gemeente.

"We vieren nu de overdracht van de heerlijkheid Loon op Zand door Hertog Jan van Brabant. Op 4 mei 1269 gaf hij de heerlijkheid in leen aan Willem van Horn en Altena. Later, in de Franse tijd, ontstond daaruit de gemeente Loon op Zand."

Spektakelstuk

Bert Branderhorst benadrukt dat het feest bedoeld is om de eenheid binnen de gemeente te vieren. De drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer worden allemaal betrokken in het jubileumfeest. "Zaterdag spelen acteurs, muzikanten en comedians er een groot historisch theaterstuk en zondag wordt de aanval op het kasteel in de Tachtigjarige Oorlog nagespeeld."

Het spektakelstuk wordt het hoogtepunt van een weekend waarin Loon op Zand op heel veel terreinen teruggaat naar de middeleeuwen.