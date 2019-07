Anneke werkte in de zorg, nu wil ze mensen inspireren om de natuur een kans te geven in hun tuin

"Met deze tuin draag ik iets bij om de wereld mooier te maken. Mensen moeten zien en meemaken hoe de natuur goed kan zijn voor de mens en hoe de mens goed kan zijn voor de natuur. Iedereen kan wel iets doen voor de natuur. Ook in de eigen achtertuin. Mensen die hier binnenkomen gaan met een idee of een gevoel terug naar huis. Ik hoop dat ze daar iets mee doen.’’

Annekes tips voor een mooie tuin

Na acht jaaris het weiland veranderd in een prachtige tuin van 2000 vierkante meter met allerlei soorten bloemen, planten, bomen en struiken. Een van haar geheimen voor een mooie tuin is dat je op moet letten waar je gaat staan.

"In de aarde zitten eigenlijk net zoveel dieren als boven de aarde. Als je daar met heel je gewicht op gaat staan, druk je de aarde vast. Dan kan er veel minder groeien.’’ Ook is het volgens Anneke belangrijk dat je tijdens het tuinieren rustig bedenkt wat je wilt laten staan in je tuin en wat je in de weg vindt staan. ‘’Kijk met je hart.’’

Uitzending Natuurrijk

Wil je nog meer van Annekes Naturentuin zien? Natuurrijk wordt elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden op Omroep Brabant televisie. Maud Hawinkels reist in dat programma langs de mooiste plekjes van Brabant en ontmoet bijzondere mensen.