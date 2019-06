Lief! 25 peuters geven elkaar het ja-woord tijdens levensechte trouwerij op gemeentehuis

De bruiloft was een afsluiter van de themaweek 'trouwen' op school. "We hadden eigenlijk een sprookjesthema, maar toen zei ik voor de grap dat trouwen ook een sprookje is", vertelt juf Wendy lachend. "Toen hebben we naar het gemeentehuis gebeld en kregen we een akkoord."

Lief zijn voor elkaar

Een echt huwelijk was het natuurlijk niet. De gedachte erachter is meer symbolisch. De leraressen wilden vooral leren aan de kinderen dat het belangrijk om lief is voor elkaar te zijn.

Maar 25 peuters in trouwkleding hijsen en naar het gemeentehuis brengen, dat is nogal een onderneming. Wat hulp van de ouders werd dus op prijs gesteld. En zo zat het gemeentehuis vrijdagochtend vol met trotse papa's en mama's die de zenuwen van de kids probeerden te bedwingen. "Ja ze waren heel enthousiast", lacht Wendy. "Ze wilden echt allemaal gaan trouwen."

'Die gaan vast rondrennen'

Dat beaamt trouwambtenaar Karin Wouters. "Ik had niet verwacht dat ze allemaal zo netjes zouden blijven zitten. Ik dacht: dat wordt een puinhoop en iedereen gaat rondrennen. Maar ze luisterden heel goed en waren echt aan het observeren."

De kans dat er vaker kinderen kunnen 'trouwen' in het gemeentehuis in Best is klein. Het was volgens Wouters namelijk een eenmalige actie. "Het is vooral leuk om aan de kinderen te laten zien hoe het gemeentehuis en de trouwkamer eruit zien. Maar het is niet de bedoeling dat we dit nog een keer doen."