Onze 5 weekendtips: zelf doen of vermaakt worden?

Muddy Angel Run in Eersel (zaterdag)

Dames, opgelet! Deze is speciaal voor jullie. Tijdens de Muddy Angel Run leggen vrouwen een parcours af van 5 kilometer. Het is natuurlijk geen schoon rechttoe rechtaan pad. Er zijn allerlei modderige hindernissen. Je kunt de race hardlopen, wandelen of joggen.



Zaterdag om 10.00 uur gaan de eersten van start op het E3 Strand in Eersel (Buivensedreedf 10.) Het handigste is om met de auto of de fiets te komen. Deelname kost 48,24 euro.



Badeendenrace in Vught (zaterdag)

Misschien vind je het zaterdag iets te warm om zelf in actie te komen. Geen probleem, dan laat je een badeend toch al het werk doen, bijvoorbeeld bij de badeendenrace in Vught. Je koopt voor 5 euro een badeend. Je kan hem 'au naturel' te water laten maar je kan hem natuurlijk ook even pimpen. Het geld dat opgehaald wordt, gaat naar het Ronald McDonaldhuis in Tilburg.



Je kan om 12.30 uur terecht aan de Marktveldpassage 1B in Vught. Er zijn parkeerplekken maar het is handiger om met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen. Het is een goede 10 minuten lopen vanaf station Vught.



Komt dat zien! Het Circus Festival Breda

Circus Festival Breda (zaterdag en zondag)

Bij het Circus Festival Breda hoef je zelf niets te doen. Nou ja, je moet zelf zorgen dat je op het festivalterrein aan de Veilingkade 9A in Breda (STEK) belandt. Dan zijn er allerlei acts om je te vermaken. Verwonder je over de capriolen van acrobaten, houd je adem in bij de trapezeartiesten of doe mee met een van de workshops. Veel is gratis maar voor sommige voorstellingen moet je een kaartje kopen.



Op zaterdag en zondag kan je vanaf 13.00 uur het festivalterrein op. Zaterdag is het om 23.00 uur afgelopen. Zondag sluit het festival om 20.00 uur. Je kan in de buurt parkeren. Bus 117 brengt je vanaf het station ietsjes dichterbij maar dan is het nog altijd een kwartier lopen.

De finale van Taptoe Waalwijk in 2018

Taptoe Waalwijk (zaterdag)

Volgend jaar bestaat Show and Marching band Cornu Copiae Waalwijk 70 jaar. Vooruitlopend op dat jubileum heeft het korps besloten ieder jaar een taptoe te organiseren, liet Patrick Burmanje ons weten. Ook kon hij verklappen dat de Show and Marchingband iets nieuws gaat laten zien.

De taptoe begint zaterdagavond om 20.00 uur en is bij de hockeyclub aan de Olympiaweg 4 in Waalwijk. Om alles te kunnen zien, hoef je niets te betalen. De toegang is gratis.



Mandala Festival in Wanroij (donderdag tot en met zondag)

Op het Mandala Festival op Vakantiepark De Bergen in Wanroij kan je ook genieten van mooie muziek. Het is wel wat anders dan de taptoe maar net zo leuk. Het Mandala Festival heeft een kleurrijk programma, met onder meer muziek, kunst en theater. Het festival is donderdag al begonnen. Vrijdag, zaterdag en zondag gaat het feestje gewoon verder.

Kaartjes voor alle drie de dagen kosten 77,50 euro per stuk voor volwassen. Voor 68,50 euro kom je twee dagen binnen. Ga je alleen op zondag dan ben je 42,50 euro kwijt voor een kaartje.



Vrijdag kan je om 13.00 uur naar binnen. Zaterdag en zondag begint het Mandala Festival al om 11.00 uur. Het is dus op Vakantiepark De Bergen in Wanroij. Dan kan je met de auto komen. Je hebt dan wel een parkeerkaart nodig. Die koop je samen met je kaartje. Met het openbaar vervoer is het vakantiepark niet te bereiken.



Leef je uit in Wanroij dit weekend. (foto: Kim Balster)

Tips?

Organiseer je, net als bijvoorbeeld Patrick Burmanje, een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!