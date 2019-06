Motorrijders en buurtbewoners N615 zien houten vangrails liever gaan dan komen

Vrijdagochtend ging het mis op de N615. Het was het achttiende ongeluk dit jaar, waarvan zes met zwaar letsel. Vrijdagochtend botste een auto op een stilstaande motor, die weer wachtte op een auto die wilde afslaan. Op de motor zaten een man en een jonge vrouw. Laatstgenoemde raakte gewond.

Marcel Verkuijlen kijkt er niet van op. Hij is één van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'N615 moet veiliger'. "Het is is een provinciale weg, maar eigenlijk is dat onterecht. Zeker het eerste stuk na Nuenen is een gebied waar veel mensen wonen. Eigenlijk zou daar maar 60 kilometer per uur gereden mogen worden."

'Alleen maar erger geworden'

In september 2018 vond er groot onderhoud plaats op de provinciale weg. Onder meer werd de houten vangrail geplaatst. Volgens Verkuijlen is de situatie sindsdien alleen maar erger geworden. "De houten vangrail ontneemt je vaak het zicht bij bochten, vooral in de avonduren kan je de verlichting moeilijk zien." Verkuijlen vindt een vangrail van staal wel degelijk een beter alternatief. "Ook heb je geen uitvluchtmogelijkheden meer door de vangrail."



Inmiddels heeft het burgerinitiatief al 446 handtekeningen binnen. "We hebben inmiddels ook een brief gestuurd naar de gedeputeerde. We gaan het nu proberen om het politiek op te lossen.", zegt Verkuijlen.



Geen goede ontwikkeling

Ook motorrijders zijn niet blij met de houten vangrails die overal opduiken. "Er wordt dan gezegd dat de vangrails geplaatst worden om bomen en fietsers te beschermen", zegt Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen van motorrijdersbond KNMV. "Maar ik vraag mij af of er ook rekening wordt gehouden met de motorrijders. Met zo'n vangrail kan je geen kant op."



Een auto botste op een stilstaande motor. (Foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision)



Everink ziet dat de houten vangrails niet alleen in Brabant populair zijn. Ook in Gelderland en Overijssel is de 'duurzame' vangrail steeds meer in opkomst. "Ik snap dat je bepaalde groepen wil ontzien, maar moet dat dan weer ten koste gaan van een andere verkeersgroep? Ik vraag mij vaak af wat nut is en wat noodzaak."



Veilig voor elke verkeersgroep

De provincie Noord-Brabant stelt dat er met de houten verkeersrails rekening is gehouden met alle verkeersgroepen. "De geleiderail wordt ook juist geplaatst voor automobilisten en motorrijders. Anders lopen zij het risico om tegen een boom aan te rijden", zegt woordvoerster Catelijne Thomassen, die stelt dat de houten vangrails beter in het straatbeeld past. "Het is duurzaam en past goed in de omgeving."



Inmiddels zijn de voorschriften van de houten vangrails wel scherper gesteld. Iets waar Everink erg blij mee is. Bij de N618 tussen Boxtel en Schijndel was de houten vangrail gemaakt van verschillende onderdelen. "Dan was het houten bovenstuk van Merk A, terwijl het onderstuk van Merk B was. Wij zijn blij dat de eisen zijn bijgesteld."