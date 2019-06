Brabant krijgt geen referendum; voorstellen van PVV en D66 sneuvelen

PVV'er Patricia van der Kammen had veel werk gestoken in een initiatiefvoorstel voor een raadgevend referendum en verdedigde dat met vuur. Haar voorstel betekent dat de bevolking via ja of nee een mening kan geven over bepaalde zaken. Die kunnen door Brabanders zelf worden ingediend. In de visie van de PVV kunnen mensen dan beslissen over bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens of de aanleg van een snelweg bij Eindhoven, oftewel de Ruit. Zo'n referendum kan dus ook voor alleen voor mensen in een bepaald gebied worden gehouden.

Besluit terug draaien

D66 kwam met een motie voor een correctief bindend referendum. Dat betekent dat mensen via een referendum kunnen proberen, besluiten van Provinciale Staten achteraf terug te draaien.

De provincie Limburg heeft in het bestuursakkoord opgenomen dat een correctief bindend referendum mogelijk moet zijn. Landelijk kan zo’n referendum niet maar het kabinet gaat onderzoeken of er op provinciaal niveau mogelijkheden zijn.

Vertrouwen

De meeste tegenstanders van referenda in de Staten vonden dat Brabanders al voldoende in de gelegenheid zijn om mee te denken in allerlei processen. Er zijn veel inspraakmogelijkheden. Bovendien vinden die tegenstanders dat de burgers al veel invloed hebben op het moment dat ze hun stem voor Provinciale Staten uitbrengen. Daarna moeten ze erop vertrouwen dat hun mening in het Brabantse parlement wordt gehoord.