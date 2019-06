Hondje zit lange tijd zonder eten in felle zon op balkon en raakt oververhit

Een hondje is vrijdag oververhit geraakt nadat hij langere tijd zonder bescherming in de hete zon heeft gezeten op een balkon in Breda. Mensen hoorden het hondje piepen en blaffen en hebben een melding bij de politie gemaakt. De brandweer heeft het hondje uiteindelijk met een hoogwerker van het balkon gehaald.

Toen de politie samen met de brandweer ter plaatse was bij het huis aan de Hooilaan, bleek dat het hondje geen eten meer had en nog maar een klein beetje water. Op het balkon lagen daarnaast meerdere uitwerpselen.

Uiteindelijk heeft de brandweer het hondje met een hoogwerker van het balkon gehaald. Hoe lang het hondje op het balkon heeft gezeten, is niet duidelijk. Volgens de politie was het 'gezien de warmte en de felle zon op het balkon in ieder geval te lang'.

Het baasje van het hondje, die niet thuis was, is uiteindelijk naar het politiebureau gekomen. Hij is daar op zijn verantwoordelijkheid gewezen en is met een proces-verbaal en zijn hondje weer naar huis gestuurd.