'Dit is een unicum!' Cake Walk al honderd jaar op kermis Etten-Leur

Bij de familie Reemer stroomt kermisbloed door de aderen. Al drie generaties is de Cake Walk in het bezit van de familie en de vierde generatie staat al klaar. De opa van Chris startte in 1919 en die gaf het stokje door aan zijn zoon, die op zijn beurt het stokje weer doorgaf aan Chris in 1984. “Mijn zoon wil het straks ook weer overnemen”, vertelt Chris trots. “En dan kan hij gewoon de komende 50 jaar weer vooruit.”

Vierde generatie

Chris (junior) is 21 jaar oud en weet al van jongs af aan dat hij het bedrijf gaat overnemen. “Het is al zo lang in de familie. Ik vind het dus ook eigenlijk wel een eer om het te mogen overnemen”, aldus Chris. Hij gaat dat dan doen met zijn vriendin Corissa Knubbe.

Ze zijn er samen van overtuigd dat de Cakewalk nog lang mee kan. “Als je dan die koppies ziet van die kindjes als ze eruit komen. Dan roepen ze eigenlijk allemaal dat ze nog een keer willen”, vertelt Corissa. ”En ik vind het gewoon een mooie attractie”, vult Chris aan.

100 jaar oud

Natuurlijk is de attractie zelf in die tussentijd vaak vernieuwd. “Vroeger zat er nog een stoomcarroussel aan vast. Maar die heeft mijn vader verkocht en die staat nu in de Efteling”, aldus Reemer. “De basis is eigenlijk het middenstuk, met de bewegende bruggen, de glijbaan en lopende band naar beneden. Daar zijn in de loop allerlei uitbreidingen bij gekomen. Maar de houten lopende band, die is zeker nog helemaal origineel. Die is 100 jaar oud. ”

Lunapark en de stoomcarrousel



Volgens Chris zijn er geen andere bedrijven die zo lang in de dezelfde familie zijn en dan ook nog eens dezelfde kermissen bezoeken. "Ik bezoek nog steeds veel dezelfde kermissen als mijn opa. Ik rij nog dezelfde route. En in 1919 is hij dus hier in Etten-Leur begonnen en wij staan er dus al 100 jaar. Dat is echt een unicum!"

En daarom besteedde ook de gemeente Etten-Leur aandacht aan het jubileum en overhandigde een aantal wethouders een geschenk.

Hoe ziet het Lunapark er ook weer van binnen uit? Bekijk hieronder de 360 graden video die onze verslaggever maakte.