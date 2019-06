930.000 spinners weggegeven in halve dag, topdrukte bij Eindhovens bedrijf [VIDEO]

Vanaf half negen 's ochtends mocht iedereen zaterdag langskomen op de Jan Hilgersweg 9 in Eindhoven. Vanwege de drukte is het uitdelen van de spinners anderhalf uur eerder begonnen dan gepland.

34 vrijwilligers aan het werk

Je kunt zelf een tas vullen met spinners of een volle tas meenemen. Als je zelf een tas wilt vullen, kom je in een rij te staan met een wachtrij van zo'n drie kwartier. Om een volle tas mee te krijgen, hoef je minder lang te wachten.

Er zijn tenten geplaatst zodat mensen in de schaduw kunnen staan. Er zijn 34 vrijwilligers aan het werk om alles in goede banen te leiden.



1,8 miljoen euro schade

Omdat de dozen met spinners in Eindhoven alleen maar stof staan te happen, mogen ze worden opgehaald. In totaal heeft Toi-Toys International voor 1,8 miljoen euro schade. "Dat is een flink bedrag, maar dat is het risico van het vak”, zei directeur Ruben Rooijackers eerder tegen Omroep Brabant. Ze hebben er ook 37 miljoen verkocht in de afgelopen jaren.

Zaterdag aan het einde van de middag waren er 930.000 spinners weggegeven. Directeur Ruben Rooijackers was dik tevreden.

