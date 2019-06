Topdrukte in Eindhoven vanwege gratis af te halen spinners: 'Verkeersregelaars zijn echt nodig!'

Lange rijen zaterdagmorgen bij Toi-Toys International in Eindhoven. Het speelgoedbedrijf geeft een miljoen spinners weg die ze niet kon verkopen. "En het is gigadruk", aldus onze verslaggever ter plekke.

Vanaf tien uur 's ochtends mag iedereen zaterdag langskomen op de Jan Hilgersweg 9 in Eindhoven. Dan krijg je een tas en dan mag je zelf kiezen welke spinners mee naar huis gaan. Er gaan er zeventig tot honderd in zo’n tas.

1,8 miljoen euro schade

Omdat de dozen met spinners in Eindhoven alleen maar stof staan te happen, mogen worden opgehaald. In totaal heeft Toi-Toys International voor 1,8 miljoen euro schade. "Dat is een flink bedrag, maar dat is het risico van het vak”, zei directeur Ruben Rooijackers eerder tegen Omroep Brabant.

