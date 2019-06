In het zwembad of stoeien met de sproeier: zo houden onze huisdieren hun koppies koel [FOTO’S]

EINDHOVEN -

Het was zaterdag met een temperatuur van zo'n 33 graden weer tropisch warm in onze provincie. Zondag wordt het (gelukkig?) ietsje koeler, maar zaterdag was het zwemweer voor mens én dier. We vroegen daarom onze lezers op Facebook hoe jullie je geliefde honden, katten, ratten en andere harige diertjes koel houden en daar kregen we heel veel reacties op. De leukste foto's vind je hieronder.