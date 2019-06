Weer records gebroken: warmste 29 juni in Eindhoven en Woensdrecht ooit

De weerrecords vliegen je de afgelopen dagen om de oren, maar ook zaterdag zijn er weer wat records gesneuveld. Landelijk gezien werd het de warmste 29 juni ooit en ook op een aantal Brabantse plekken werd het heter dan ooit tevoren. Zo werd in Eindhoven 33,6 graden gemeten en werd het 32,7 graden in Woensdrecht.

In Volkel was het ooit 34 graden en dat is zaterdag niet gered, het werd namelijk 'maar' 33,4 graden. Ook in Gilze-Rijen hebben we geen record te pakken, want het dagrecord werd op één tiende na niet gehaald.

Laat op de dag

De hoge temperaturen werden pas laat op de dag gemeten, rond half zes. “Maar dat is niet bijzonder voor deze tijd van het jaar, gezien het tijdstip dat de zon ondergaat”, laat een woordvoerder van MeteoGroup weten.



Het is voorlopig even gedaan met de weerrecords, vanaf zondag gaan de temperaturen weer wat naar beneden en volgende week wordt het aangenaam warm met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.