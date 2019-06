Oud-international José van Hoof was graag later geboren: 'Dan had ik bij Barcelona gevoetbald'

Oud-voetbalster José van Hoof was graag 40 jaar later geboren: 'Dan had ik bij Barcelona gevoetbald'

EINDHOVEN -

Natuurlijk was ze graag in deze tijd voetballer geweest. “Dan had ik bij Barcelona gevoetbald.” Daarvan is oud-international José van Hoof (66) uit Helmond overtuigd. Zelf speelde ze tussen 1971 en 1986 in Oranje. Toen vrouwenvoetbal veel minder populair was dan nu. José en haar collega’s trainden destijds drie keer per week in Zeist. Allemaal in hun eigen tenue. En lunch en drinken namen ze zelf mee.