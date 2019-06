Liften stuk in twaalf verdiepingen hoge flat Tilburg, oudere bewoners kunnen huis niet uit

In de Tilburgse Sibeliusflat zijn sinds zaterdag beide liften stuk. Mensen moeten de trap nemen. Voor de eerste paar verdiepingen gaat dit nog wel, maar de flat heeft twaalf verdiepingen. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn blijven thuis omdat ze niet omhoog en omlaag kunnen. “Mijn moeder heeft astma”, vertelt een klein meisje. “Naar beneden gaat nog wel maar naar boven is heel moeilijk voor haar.”

In de hal van de flat aan de aan de Sibeliustraat zijn twee liftdeuren. Op beide zit een stickers met de tekst dat ze tijdelijk buiten gebruik zijn. Naast de liften zit de trap waar de ene na de andere bewoners zuchtend en steunend naar beneden komt.

'Betalen wij hier nu al die servicekosten voor?'

Een man met twee kinderen en een kinderwagen is ronduit boos. “Dit kan toch niet! Dit is gewoon belachelijk. Waar betalen we nu al die servicekosten voor?”



Een vrouw met onder iedere arm een kind komt buiten adem te trap af. “Gelukkig heb ik gisteren de kinderwagen in de auto laten liggen”, verzucht ze. “En dan kan ik gelukkig nog trap lopen, maar er zijn ook oudere mensen die nu echt niet maar beneden kunnen.”

WonenBreburg hard aan het werk

De eerste lift is al twee weken stuk. Volgens een brief van Woningbouwcorporatie WonenBreburg is er een onderdeel besteld en wordt de lift zo snel mogelijk gerepareerd. De tweede ligt is sinds zaterdag buiten gebruik.

WonenBreburg is hard aan het werk om deze zo snel mogelijk te laten maken. Twee medewerkers van de woningbouwcorporatie kwamen zondag ter plaatse om de bewoners te woord te staan.