Motorfanaten Willemien en Jan uit Den Bosch voelen zich 'filmsterren in Pakistan'

Het stel haalde zelfs de Pakistaanse televisie. Een interview dat vervolgens op Facebook honderdduizenden keren is bekeken.

“Grote motoren en sowieso toeristen zijn hier een bezienswaardigheid”, legt Willemien uit. “Het is voor de mensen hier niet zo gemakkelijk om naar het buitenland te gaan. En dus vinden ze het bijzonder toeristen te zien.”

'Stop moeten zeggen'

Het is voor Willemien en Jan de derde keer dat ze in Pakistan zijn. Maar zoveel aandacht als nu is nieuw voor het stel. Bij de Chinese grens, waar ze anderhalf uur waren, moesten ze volgens Willemien zelfs even ‘stop zeggen’ tegen alle mensen die met hen op de foto wilden. “Dit zodat we zelf even wat foto’s en filmpjes konden maken.”

Aan het Pakistaanse avontuur van het Bossche stel komt woensdag een eind. Dan gaan ze naar India. Daar wacht dan een nieuwe uitdaging: ze gaan er de hoogst berijdbare weg ter wereld berijden. Op de motor uiteraard! "Een uitdaging van vier weken", vertelt Willemien.

Willemien en Jan trekken op de motor door Pakistan (Foto: Facebook Willemien potkamp)

'Zolang we gezond zijn, blijven we rijden'

Na India volgt Nepal - daar laten ze hun motoren achter - om even terug te gaan naar Nederland. Het avontuur op de motor blijft volgens Willemien echter trekken.

De plannen om vervolgens opnieuw op reis te gaan, zijn er alweer. "Zolang we gezond zijn en zolang het pinautomaat geld blijft geven, blijven we rijden."