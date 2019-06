Reddingsbrigade waarschuwt voor temperatuurverschillen in zwemplassen: 'Kan wel 10 graden schelen'

Zaterdag ging het mis toen een Poolse man van 19 verdronk in zwemplas Hemelrijk bij Volkel. Het is overigens niet duidelijk wat de oorzaak van zijn verdrinkingsdood is. Maar dat het fout kan lopen, als je te snel in kouder water terechtkomt, ziet de Reddingsbrigade helaas maar al te vaak.

Tekort aan zuurstof

Het koude water kan tot verkramping leiden door nog openstaande haarvaatjes in je lichaam. “Als je in de zon gaat liggen, gaan je haarvaatjes openstaan om de warmte kwijt te kunnen”, legt hij uit. “Zodra je dan in het koude water komt, dan sluiten je haarvaatjes in één keer. Hierdoor krijgen je spieren een tekort aan zuurstof en dan kan je kramp krijgen.”

Waarschuwingen voor diep water. Foto: Omroep Brabant

Het lukt je dan niet om verder te zwemmen. “Zo’n verkramping is heel pijnlijk. Je kan dan niet meer bewegen en je bent echt overgeleverd aan het water”, zegt hij.

LEES OOK: Hoe herken je een verdrinking? Want het gaat niet zoals je op televisie ziet

10 graden verschil

Dat het water koud kan zijn, merk je niet meteen. “Aan de kant is het water lekker warm, want dat is opgewarmd door de zon. Maar dieper is het water minder opgewarmd. Het verschil in temperatuur kan wel tien graden zijn”, vertelt hij.

Bij alle plassen dieper dan vijf meter, voel je ongeveer een meter onder het wateroppervlakte dat het snel kouder wordt. Plassen die in het midden (erg) diep zijn, zijn onder meer: de Galderse Meren bij Breda, Het Zand bij Alphen, Het Blauwe Meer bij Loon op Zand, de Kraaijenbergse Plassen bij Grave, Hemelrijk bij Volkel en de Kuilen bij Langenboom.

LEES OOK: Door de hitte doken we massaal het water in, helaas ging dat vaak fout: vijf doden deze zomer

Tips als je gaat zwemmen in een plas: