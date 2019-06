Dronken man uit Fijnaart (41) gaat door het lint en probeert hulpverleners met stoel te slaan

FIJNAART/NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL -

Een 41-jarige man uit Fijnaart is zaterdagavond flink tekeer gegaan tegen meerdere politieagenten en andere hulpverleners in een café in Nieuwerkerk aan den IJssel, in Zuid-Holland. Hij ging ze onder meer met een stoel te lijf. Drie agenten raakten lichtgewond.