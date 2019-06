95-jarige Mia als oudste Oranjefan in Valenciennes: 'Ik ben gelukkig, want ik ben er!'

“Ik ben gelukkig, want ik ben er! Dat vind ik belangrijk." De 95-jarige mevrouw Popeyus mist geen enkele wedstrijd, althans op tv. "Dat ik toch nog mee kan op deze manier, maakt mij gelukkig", glimlacht ze.

Het vrouwenvoetbal vindt mevrouw Popeyus veel sierlijker dan het mannenvoetbal. Zelf heeft ze jaren gevoetbald, net als haar dochter Ellen. Ellen is oud-international en maakte deel uit van de eerste generatie Oranjedames. Ze volgt de OranjeLeeuwinnen, net als haar moeder, op de voet.

Goed in de gaten houden

"Qua conditie moet ze het op een rustig tempo doen", aldus Ellen over haar moeder. "Alles op het gemak, daar word je oud van, hè. Alleen met de zon erbij moeten we haar goed in de gaten houden. Dan moet ze extra veel drinken."

Ellen regelde met de KNVB dat haar moeder een stuk mee mocht rijden in de Oranjebus tijdens de fanparade. En dat vond ze prachtig! “Ze staat al op de foto met Claudia de Breij!", reageert Ellen enthousiast.

'Ik vind het geweldig!'

Het is bloedheet in de oranje dubbeldekker, maar dat maakt de 95-jarige Mia niets uit. “Ik vind het geweldig! En al die mensen! Ik vind het wel geslaagd. Nou nog winnen!”

En winnen deden ze, de OranjeLeeuwinnen! De dames wonnen met 2-0 van Italië en spelen komende woensdag de halve finale in Lyon tegen Zweden.

Meer zien van de avonturen van 't Brabants WK Buske in Frankrijk?

Kijk dan op de themapagina van het WK Vrouwenvoetbal.