'Ton geloofde echt in mij' en daarom draagt Francis Kuijk kookboek op aan haar overleden man

De echtgenoot van Francis heeft altijd in haar geloofd. "Hij zei jaren geleden al: 'Dat koken van jou, daar moet je iets mee doen.' Hij geloofde echt in mij. Vanaf het allereerste begin", vertelt Francis zondag tijdens de talkshow Kraak. Daarom is het ook zo moeilijk voor Francis dat hij dit boek niet heeft meemaakt. "Dit boek is écht voor hem."

Toen haar man ziek werd, wilde ze eigenlijk alles uit haar handen laten vallen en voor haar man zorgen. "Ik wilde al mijn activiteiten stopzetten en ook dit boek uitstellen." Daar was haar man het niet mee eens. Daarom ging ze door met schrijven en droeg ze toen ze klaar was het boek aan haar man en moeder moeder op. "Het zijn de twee mensen in mijn leven die mij altijd hebben gestimuleerd.

Roots

Francis was finalist in het vierde seizoen van Heel Holland Bakt. Ze won (helaas) niet, maar haar leven veranderde er wel door. "Mensen weten nog steeds wie ik ben", vertelt ze lachend. Of ze dit boek ook had geschreven als ze niet had meegedaan aan het populaire bakprogramma, weet ze niet helemaal zeker.

De Nederlands-Australische heeft een Indonesische roots en kreeg de Indonesische keuken met de paplepel ingegoten. "Alles wat ik vroeger heb geleerd, heb ik in het boek beschreven. Ik merkte dat mensen gewoon heel veel behoefte hadden aan zo'n boek. Ze willen vooral samen aan tafel met hun vrienden en familie. Dat is precies wat de Indonesische keuken is."

Wellicht geeft ze haar eigen passie voor het koken ook nog eens door aan haar eigen dochter. "Ze gaat altijd met me mee, maar ze houdt eigenlijk niet zo van koken en bakken."