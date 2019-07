'Echt een nachtmerrie', verslagenheid bij BillyBird Park Hemelrijk in Volkel nadat Pool verdronk

Het had een topdag moeten worden. De zon scheen volop en er waren zo'n 6000 bezoekers bij BillyBird Park Hemelrijk in Volkel. Onder hen de Poolse man, die met een groep vrienden was gaan zwemmen in de plas bij BillyBird Park Hemelrijk. Rond één uur raakten zijn vrienden hem kwijt. Derks: "Hij werd toen als vermist opgegeven. We zijn in het water gaan zoeken, maar ook op het strand, omdat zijn vrienden niet meteen aan verdrinking dachten. Zij zijn ook nog naar zijn huis gegaan om te kijken of hij daar misschien was."

Zoekactie

Toen duidelijk was dat de man echt verdwenen was, zijn de politie en de brandweer ingeschakeld. "Eerst ging er een team van brandweermensen door het water lopen", vertelt Derks. "En er werd een sonarboot het water op gestuurd om te zoeken. Daarna gingen duikers het water in. Rond kwart over negen hebben die het lichaam van de man gevonden. Vlak bij het duikeiland, zo'n veertig meter van de kant af."

Bekijk hier de reactie van de directeur van BillyBird Park Hemelrijk nadat het lichaam van de man was gevonden:

'Verschrikkelijk voor zo'n familie'

Derks was erbij toen het lichaam van de man uit het water werd gehaald. Ook de vader van het slachtoffer was naar Volkel gekomen. "Je kan je wel voorstellen hoe het voor die vader is om zijn zoon te verliezen. Dat is heel pijnlijk. De moeder woont nog in Polen, dus daar is hij nu naar op weg. Verschrikkelijk voor zo'n familie."

De medewerkers die die dag toezicht hielden bij de plas en bij de attracties, zijn naar binnen gestuurd toen de man was gevonden. "We wilden niet dat zij erbij waren toen hij uit het water werd gehaald. Om half twaalf 's avonds zijn we nog even bij elkaar gekomen om de dag te bespreken. Iedereen heeft dit op zijn eigen manier beleefd en er zit natuurlijk heel veel emotie bij deze mensen."

Ook op Derks heeft het veel indruk gemaakt. "Dit soort plassen zijn nooit honderd procent veilig. Je hoopt dat iedereen elkaar in de gaten houdt en dat er geen ongelukken gebeuren. Dat dit is gebeurd, is heel tragisch."