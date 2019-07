'Wat krijg je als je schaamluizen kruist met vuurvliegjes?' De regels voor een goede mop

Jeroen Soree in het programma Moppentoppers. (Archieffoto)

Deze maandag is een dag om uitgebreid te lachen want het is de internationale dag van de mop. Maar waar moet een goede grap aan voldoen? Moppentopper Jeroen Soree uit Breda legt het uit.

Halverwege de jaren negentig schitterende Soree in het televisieprogramma Moppentoppers. Daarin vertelde hij onder andere de volgende grap. "In het AMC in Amsterdam hebben ze ontdekt wat je krijgt als je schaamluizen kruist met vuurvliegjes. Een lampionnenoptocht in je kruis."

'Niet al te grof zijn'

Soree is dus een kenner. Volgens hem voldoet een goede grap aan meerdere dingen: "Niet al te grof, mensen blijven aankijken en een beetje inspelen op de situatie. En timing natuurlijk."

Hoewel hij finalist was in Moppentoppers, is Soree geen professioneel grappenmaker geworden. Toch kijkt de Bredanaar met warme gevoelens terug naar zijn deelname aan het programma. "Ik werd toen opgegeven door mijn toenmalige vriendin. En die opnames waren superleuk."

Tegenwoordig heeft Jeroen nog vaak contact met een voormalige collega die ook moppen tapte in Moppentoppers. "Die deed mee aan dezelfde reeks en komt ook uit Breda. Onderling is er geen strijd wie de grappigste is. Wij vinden natuurlijk dat wij dat allebei zijn."

Lezing over alcoholmisbruik?

Jeroen heeft ook nog een grap die hij graag wil delen op deze internationale grappendag.

"Er lopen twee agenten 's avonds laat op de Grote Markt in Breda en opeens komt er er een man uit de Veemarktstraat gelopen die zo zat is als een kanon. Dus ze gaan naar die man toe en zeggen: 'Meneer, u bent zat, u moet naar huis.' Die man zegt echter: 'Ik ben helemaal niet zat, ik ga naar een lezing over alcoholmisbruik.' Dan zegt die agent: 'Op dit uur, wie geeft er dan een lezing?' Dan zegt de man: 'Ja, mijn vrouw.'"