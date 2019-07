Tilburg zegt massaal ja tegen een openluchtzwembad: 'Dit moeten wij doorzetten'

Vorige week zette Johan de poll in de Facebookgroep Heel Tilburg In Een Groep! en dat zorgde voor veel reacties. Al bijna zesduizend mensen gaven aan dat een echt openluchtzwembad in Tilburg niet zou misstaan. "Dit is echt wat Tilburg nog mist", aldus een van de reacties.

'Net zoals vroeger'

Toegegeven, officieel heeft Tilburg een buitenzwembad. "Dat is bij Stappegoor maar dat is veel te klein. Iedereen weet dat je daar niet moet zijn", legt Johan uit. "Tilburg zou een echt openluchtzwembad moeten krijgen. Net zoals vroeger met het zwembad aan de Ringbaan-Oost."

In de jaren vijftig was dat zwembad, dat in 1931 werd geopend, nog het grootste openluchtzwembad van Nederland. In 1980 werd het zwembad gesloten omdat het bezoekersaantal sterk terugliep.

Het oude openluchtzwembad aan de Ringbaan-Oost. (Archieffoto)

'Zeker rendabel'

Volgens Molenschot zijn er meerdere braakliggende terreinen in Tilburg geschikt voor een openluchtzwembad. "Maar je moet het eigenlijk wat ruimer opzetten. Dus niet alleen een zwembad maar ook een mooie speeltuin erbij en wat horeca. Dat je dan het hele jaar door omzet kan genereren. Dan is het zeker rendabel."

De vraag is hoe ver je kan komen met een hoop steun. "Dit moeten wij nu wel doorzetten. Normaal ben ik niet iemand die zo op de voorgrond treedt, maar dat doe ik nu wel. Wat er dan ook gebeurt, dan heb ik wel mijn stinkende best gedaan."

Gemeente geïnformeerd

De gemeente Tilburg heeft al een voorzichtig mailtje gekregen van Johan. "Daar werd heel enthousiast op gereageerd dus wie weet."

Vooralsnog hoopt de Tilburger dat hij tienduizend mensen zo ver krijgt dat ze op Facebook aangeven dat ze hem willen steunen. "Dan sta je wat sterker en wie weet hoe ver wij dan samen kunnen komen."