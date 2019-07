Eendjes massaal doodziek in Veghelse vijver: 'Verschrikkelijk om te zien hoe ze doodgaan'

VEGHEL -

"Ik ben een echte dierenvriend en vind het verschrikkelijk om te zien hoe ze doodgaan. Sinds vrijdagochtend heb ik al veertien dode en bijna dode eenden uit de vijver geschept." Maartje van Schadewijk was ten einde raad. In de vijver aan de Kievietdonk, vlakbij haar huis in Veghel, legden eenden massaal het loodje. De gemeente laat maandag weten dat de oorzaak inmiddels is aangepakt.