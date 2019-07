Lift in flat Breda kapot, bewoners komen bijna niet buiten: 'Je zit gevangen'

De lift is al sinds vrijdagmiddag halfvier kapot. Maandag wordt hard gesleuteld aan de lift om deze weer werkend te krijgen.

'Moeite om beneden te komen'

Een van de bewoonsters die het moeilijk heeft is Beatrece Arrindell. Zij loopt op krukken omdat ze twee nieuwe knieën. "Ik heb moeite om van de trap naar beneden te komen. Ik moet naar beneden om te gaan werken, maar verder blijf ik zo veel mogelijk binnen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje gevangen zit."

Albrand van Hilten woont op de vijfde verdieping. "Voor mij is het nog te doen. Er wonen mensen die ook een dagje ouder zijn voor wie het moeilijker is. In het weekend was het warm en dat was moeilijker. Wij hopen dat het snel verholpen wordt. Boos worden heeft geen zin."

De flat aan de Kasterleestraat in Breda.

'Boedha schaamt zich'

Petra en Wil Sterkens die op de achtste verdieping wonen, kunnen hun hond Boedha niet goed uitlaten. Ze hebben allebei astma en kunnen hun hond, een Bobtail, moeilijk naar beneden tillen. "Die is alleen maar uitgelaten op de galerij van de flat."

Zelf heeft de hond het er moeilijk mee. "Boedha is aangeleerd om zijn behoefte alleen te doen als hij wordt uitgelaten. Dat heeft hij zondag gedaan op de galerij, maar daar schaamde hij zich erg voor. En hij heeft ook nog darmproblemen. Je kan verder helemaal niets als de lift niet werkt. Je zit gevangen."

Hond Boedha.

'Levensgevaarlijk'

Voor Mark de Craen die woont op de achtste verdieping, is het een heel erg vervelende situatie. "Ik ben hartpatiënt en ik heb deze woning gekregen zodat die met een ambulance gemakkelijk te bereiken is. Maar dit is levensgevaarlijk."

Mark hoopt dat de lift snel wordt gerepareerd. "Dat geldt voor meerdere mensen hier. Vooral met 34 graden dit weekend was het afzien. Je kan niets."

