Geraldo Holzken (12) wil net als zijn vader Nieky wereldkampioen worden: 'Eén keer is al genoeg'

Natuurlijk heeft Geraldo met papa Nieky een uitstekend voorbeeld voor zich. 'The Natural' werd al zeven maal wereldkampioen en vecht nog altijd op het hoogste niveau. "Maar ik ben wel 'gewoon' zijn vader, dus van mij neemt hij niet heel veel aan", zegt Nieky. "Hij kan ver komen, maar daarvoor moet hij nog wel een paar puntjes verbeteren. Hij moet vooral beter luisteren, haha."

Geraldo zelf is volgens Nieky technisch al ver voor zijn leeftijd. "Maar ik kan nog wel wat aan mijn trappen werken", zegt Geraldo zelfkritisch. Maar uiteindelijk is er meer dan alleen talent nodig om door te breken en dat weet Geraldo maar al te goed. "Ik denk dat ik wel doorheb wat ik ervoor moeten laten om naar de top te kunnen gaan. Ik eet nu ook al heel gezond en zeker voor wedstrijden moet ik op dieet. Maar als je uiteindelijk wint, is dat het allemaal waard."

Moeders

Vader Nieky is zo trots als een pauw, maar de moeder van Geraldo heeft liever dat hij iets anders gaat doen. "Dat heb ik in een interview gehoord, maar ze zegt het nooit zelf tegen mij", zegt Geraldo. "Mijn vrouw zou liever willen dat hij iets anders gaat doen", zegt Nieky. "Maar ze steunt hem hier ook in en komt altijd kijken. We geven hem ook echt zelf de keuze. Als hij het niet wil, of een keer niet wil trainen. Dan kan hij dat gewoon zeggen."

Tien jaar

Over een jaar of tien is Geraldo bijna 23 en is Nieky naar alle waarschijnlijkheid gestopt als kickbokser. "Dan kan ik hem nog beter begeleiden, als hij het dan nog wil natuurlijk." Geraldo zelf heeft ook wilde plannen voor de komende jaren. "Ik zou graag net als mijn vader wereldkampioen willen worden. Maar ik hoef niet per se beter te worden dan mijn vader. Als ik één keer wereldkampioen word, dan ben ik al hartstikke blij."