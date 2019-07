Worden de klokken wegbezuinigd in klokkengemeente Asten?

Als je het dorp binnenrijdt, staat het er duidelijk: 'Asten klinkt als een klok'. Maar wat deze slogan echt waard is, moet dinsdagavond blijken als de gemeenteraad praat over noodzakelijke bezuinigingen.

In de lange lijst van bezuinigingsplannen staat het voorstel om dorpsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns weg te bezuinigingen en ook het subsidiebedrag voor het Museum Klok & Peel te verlagen.

Pijn

"Het schrappen van de beiaardier is een pijnlijke maatregel", zegt wethouder Henk van Moorsel. "We moeten impopulaire maatregelen nemen. We worden gedwongen door den Haag.

Pastoor Pieter Scheepers vindt het onbegrijpelijk dat een dorp dat trots is op zijn klokken, regelmatig kritiek heeft op het luiden van klokken of zelfs verbiedt om klokken te luiden. "En dan ook nog de beiaardier buitenzetten? Wat is dan nog de betekenis van het klokkendorp?", vraagt Scheepers zich af.

Begin van het einde

Bij Museum Klok & Peel zijn ze kort en krachtig over plannen om hun subsidie met tien procent te korten. "Als je die subsidie wegstreept, is dat het begin van het einde", zegt Harry van de Loo voor de deur van zijn museum. Dinsdag vanaf vijf uur vergadert de gemeenteraad van Asten over de bezuinigingsplannen.