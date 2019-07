Een vrouw is aangereden op haar fiets in Veldhoven (Foto: Rico Vogels, SQ Vision Mediaprodukties).

VELDHOVEN -

Een vrouw is maandagavond overleden bij een verkeersongeluk op de Abdijlaan in Veldhoven. De fietsster is aangereden op het kruispunt door een auto en overleed ter plaatse. De weg is afgesloten.