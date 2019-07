Plastic zwembaden niet aan te slepen, telefoon staat roodgloeiend bij Intex in Roosendaal

Voor de deur van Intex wordt een vrachtwagen volgeladen. Op de zijkant prijkt de tekst 'Fun is in the air', want een groot deel van deze Chinese producten moeten worden opgeblazen. Zwembaden, luchtbedden, zwembanden, ook in de vorm van enorme lolly's of ijsjes. Naast de grote vrachtwagens worden ook kleinere bestelwagens snel volgeladen. "Het is nu piek", zegt directeur Jan Bax.

Fors meer vraag

Per jaar verlaten zo'n 100.000 zwembaden het magazijn in Roosendaal. Het merendeel daarvan - zo'n 60.000 - betreft de rechthoekige variant met een buizenframe. Maar sinds de zon doorbrak en het kwik naar recordhoogte steeg, staat ook de telefoon bij Intex roodgloeiend. "Ik denk dat de vraag nu met zo'n 60 tot 70 procent is gestegen", zegt Marcel Husen van de verkoopafdeling.

Volgens Jan Bax draait zijn bedrijf op volle toeren om alle producten zo snel mogelijk te leveren: "Het levert ons veel zweetdruppeltjes op." Het veranderende klimaat legt Intex geen windeieren: "Daar lijkt het wel op, ja. Laten we het niet promoten, maar het zal wel zo zijn." Zelf heeft de directeur ook een bad van zijn Chinese leverancier in de tuin staan, al is het de chique variant: "Daar staat een jacuzzi, uiteraard ook van Intex."