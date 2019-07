Burgemeester showt nieuwe ambtsketen van gemeente Altena: ‘Ik vind het een pronkstuk’

Er zijn onder andere oude munten, servetringen, lepeltjes en ringen verwerkt in de nieuwe ambtsketen, die gedoneerd zijn door de inwoners. Ruim twee kilo woog het zilver en daar is een ketting van zevenhonderd gram van overgebleven. De burgemeester vindt het geweldig. “Het is een hele mooie ambtsketen. Deze ambtsketen uit Altena is uniek in Brabant en tot stand gekomen door het zilver van onze bevolking.”

Reserve ketting

Er is veel zilver overgebleven, maar daar is al een oplossing voor bedacht. “We hebben ook een ambtsketen voor de locoburgemeester gemaakt en dan hebben we nog zilver over. Daar kan de nieuwe burgemeester van Altena ooit misschien een herdenkingspenning of iets anders van maken.”

Zo’n 65 mensen hebben de afgelopen maanden zilver gedoneerd voor deze ambtsketen. Eén van de gevers kon haar lepeltjes wel missen. “Ik drink mijn koffie toch zwart.”

Vieze lepeltjes

Een andere inwoonster heeft ook haar lepeltjes ingeleverd, maar deze waren niet meer zo schoon. “Ze waren vreselijk zwart. Daar ben ik mooi vanaf, die hoef ik niet meer te poetsen.” Ze kon haar lepeltjes niet meer terugvinden in de ambtsketen, maar de inwoonster vindt de ketting heel mooi. De donateurs kregen als dank voor hun zilver een certificaat en ze hebben hun zilver voor eeuwig afgestaan.

Waarnemend burgemeester Fränzel zal dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering de ambtsketen voor het eerst bij een officiële gelegenheid dragen.

