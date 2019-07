Hulpdiensten rukken massaal uit voor 'vermiste' snorkelaar

De man was al enige tijd aan het snorkelen toen zijn vrienden hem niet meer zagen. Hulpdiensten kwamen massaal op de melding af maar zagen de man uiteindelijk zelf het water uitkomen. De man was gewoon lekker aan het snorkelen.

Het massaal uitrukken van de hulpdiensten is goed verklaarbaar. Het loopt namelijk niet altijd met een sisser af. Een 46-jarige man uit Breda verdronk maandagavond in de Oosterschelde bij Scherpenisse. Een 19-jarige Poolse jongen uit Mariaheide verdronk zaterdag in een zwemplas bij Volkel. Zijn vrienden raakten hem kwijt, maar sloegen niet gelijk alarm. Ze dachten dat ze hem door de drukte uit het oog waren verloren of dat hij gewoon naar huis was gegaan. Na een zoekactie met een sonarboot werd het lichaam van de jongen gevonden.

