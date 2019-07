Drie gewonden bij steekpartij in centrum Boxmeer

BOXMEER -

Bij een steekpartij op de Veerstraat in Boxmeer zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een derde slachtoffer raakte lichtgewond, zo laat de politie weten. Omstanders hebben het over een vechtpartij waarbij tientallen jongeren betrokken waren. Het was druk op straat in verband met de kermis in Boxmeer.