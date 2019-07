Mogelijk tonnen aan onterechte WW-uitkeringen voor Poolse arbeidsmigranten, invallen in Helmond

De recherche van de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) heeft een huis en een bedrijfspand in Helmond doorzocht. Dat gebeurde als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen. Vermoedelijk heeft het UWV voor minimaal enkele honderdduizenden euro's onterecht aan WW-uitkeringen uitgekeerd aan Poolse arbeidsmigranten.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op contant geld, administratie en computerbestanden. Er zijn nog mensen aangehouden. "Maar mogelijk gaat dat nog gebeuren", zegt een woordvoerder.

Het onderzoek richt zich op Polen die een uitkering kregen van het UWV en een tussenpersoon. De Inspectie SZW vermoedt dat de tussenpersoon Poolse arbeidsmigranten aan WW-uitkeringen helpt. Nadat de Polen de uitkering kregen, keerden ze weer terug naar Polen.

Geen recht op uitkering

De Poolse migranten mogen hun uitkering voor drie maanden behouden als ze Nederland verlaten. Maar dan moeten ze wel op zoek naar werk. Nieuwsuur onthulde eerder dit jaar dat in de praktijk bijna niemand een baan vindt. Niet werken is namelijk lucratiever, omdat de lonen in Polen lager zijn dan de Nederlandse ww-uitkering.