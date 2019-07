ASML investeert even niet in chipmachines... maar in Van Goghs

Een opmerkelijke move van chipmachinemaker ASML. Het Veldhovense megabedrijf gaat geld investeren in het culturele erfgoed van Vincent van Gogh. De komende vijf jaar gaat de chipmaker samenwerken met Van Gogh Brabant in Nuenen en het Van Gogh Museum in Amsterdam.

ASML-topman Peter Wennink over de opmerkelijke keuze: “Vincent van Gogh was een Brabander, een rebel en een vernieuwer. Licht inspireerde hem en het staat centraal in zijn werk, net als bij ons.''

Aantrekkingskracht Brainport versterken

Vincent van Gogh schilderde in 1885 in Nuenen zijn eerste meesterwerk: 'De aardappeleters'. Het was het resultaat van een intensieve zoektocht naar perspectief en licht.

ASML hoopt door het koppelen van de culturele erfenis van Van Gogh aan de innovatieve Brainport-regio, dat de aantrekkingskracht van de regio verder toeneemt. Daarnaast gaat met behulp van de chipmachinefabrikant Museum Vincentre in Nuenen uitbreiden. Er komt een extra ruimte met de naam Vincent’s Lightlab.

Geld én onderzoekers voor Van Gogh Museum

Hierin ontdekken bezoekers van jong tot oud wat licht is, hoe belangrijk het is in de wereld om ons heen en hoe Van Gogh er in zijn schilderijen mee experimenteerde. Over twee jaar moet Vincent’s Lightlab geopend zijn.

Daarnaast gaat het techbedrijf het Van Gogh Museum in Amsterdam helpen bij het onderzoeken hoe de schilderijen van Van Gogh zo lang mogelijk behouden kunnen blijven. Hiervoor doneert het bedrijf de komende vijf jaar geld en levert het een team van onderzoekers.

ASML Gallery

“Deze samenwerking geeft ons de kans om te helpen om het erfgoed van Van Gogh in Amsterdam en Brabant te verbinden, te behouden en in te zetten om onze kennis met een breed publiek te delen'', vertelt Wennink van ASML.

In ruil voor de steun, wordt de zaal waarin Van Goghs ‘De aardappeleters’ hangt omgedoopt worden tot ASML Gallery. Hoeveel geld er in totaal gemoeid is met de sponsoring, is niet duidelijk.