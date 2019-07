Monica wint internationale hondenfotowedstrijd: 'Ineens gaven die pups elkaar een kus'

Monica van der Maden (39) uit Rijen heeft de internationale fotowedstrijd van The Kennel Club gewonnen. Wat het extra bijzonder maakt: ze is de eerste die de prijs twee keer op een rij wint.

“Vorig jaar won ik in de categorie oude honden. Dat was echt geweldig." Ze twijfelde of ze dit jaar ook weer mee wilde doen, maar uiteindelijk stuurde ze toch vijf foto's op. Toen ze een paar weken geleden gebeld werd door een nummer uit Engeland, dacht ze: het zal toch niet. Maar het bleek wel zo te zijn: dit jaar gaat ze er met drie prijzen vandoor.

“Het is echt geweldig. In drie categorieën heb ik gewonnen: puppy’s, spelende honden en oude honden." De prijs van dit jaar is extra bijzonder. "Ik ben de eerste fotograaf die twee jaar achter elkaar heeft gewonnen.”

Juiste timing

Bij foto's draait het vaak om de juiste timing en dat is ook te zien op haar foto's van de twee puppy's. “Dat was echt het juiste moment. Ik had een idee in mijn hoofd om twee of drie puppy’s uit het zelfde nest bij elkaar te hebben op de foto. Met de fokker zijn we naar het winkelcentrum gereden om daar aan de slag te gaan."

Toen ze uiteindelijk klaar waren en koffie zaten te drinken, zag ze opeens de perfecte plek. “Ik ben half in een plantenbak gaan liggen (haha) om de juiste hoek te pakken. De fokker lag naast de pup.” Dan is het vooral wachten op het juiste moment. “De pups waren van links naar rechts aan het kijken en opeens gaven ze elkaar een kus. Dat was het juiste moment.”

De prijzen betekenen veel voor Monica. “Mijn foto’s zijn gekeurd door professionals, dat voelt als een hele eer. Ik heb hier namelijk geen opleiding voor gedaan.”

Blijvende herinnering

Ze begon met fotograferen na de dood van haar eerste hond Noa. “Hij is overleden aan ouderdom en daarna kwam ik erachter dat ik bijna geen foto’s van hem had. Daar had ik zo'n spijt van dat ik meteen een camera heb gekocht om foto’s te maken van mijn andere hond.” Die foto’s plaatste ze online, waarop de verzoekjes van anderen binnenstroomden.

“Op een gegeven moment ben ik gevraagd om foto’s op hondenshows te maken en zo is het balletje gaan rollen.” Monica begon haar eigen fotostudio Monoa Photography.

Met haar werk wil ze hondeneigenaren een blijvende herinnering geven. “Ik weet zelf wat een hond kan betekenen voor je. Het is mooi als je een foto en daarmee een blijvende herinnering hebt.” Zelf weet ze vaak precies om welke foto dat gaat. “Ik heb het als fotograaf goed gedaan als de eigenaar emotioneel of stil wordt van mijn foto. Dan weet ik: dit is de foto waar ze naar op zoek zijn. Dat ik dat aan hen kan geven, dat maakt mij gelukkig.”

De kans is groot dat Monica volgend jaar ook weer meedoet aan de wedstrijd. “Ik heb hele leuke ideeën. De komende maanden zit ik veel in het buitenland voor werk. Die foto’s wil ik zeker gebruiken.”

Wil jij zelf mooie foto’s maken van jouw huisdier? Dan heeft Monica nog een aantal tips voor je:

1. Maak een foto van jouw huisdier op ooghoogte. Ga bijvoorbeeld op de grond liggen, vlak voor jouw huisdier.

2. Zoek de rust op bij jouw huisdier wanneer je een foto maakt.

3. Maak een foto in de schaduw, dan knijpen de dieren niet met hun ogen.