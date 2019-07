Einde aan verscherpt toezicht De Woenselse Poort in Eindhoven

EINDHOVEN -

Het verscherpt toezicht op de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort wordt opgeheven. De kliniek in Eindhoven kwam in 2016 in opspraak na een aantal incidenten, met onder meer een dubbele zelfmoord en drugsgebruik dat werd gedoogd. In de kliniek worden mensen behandeld met een psychiatrische aandoening die een strafbaar feit hebben gepleegd.