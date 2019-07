Busje vol vaten aangetroffen in Breda, mogelijk drugsafval

De brandweer moest een gat maken aan de bovenkant van het busje om te kijken wat er in zat. (Foto: Perry Roovers)

BREDA -

Op de Rithsestraat in Breda is dinsdagochtend een busje vol vaten aangetroffen. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig om onderzoek te doen. Volgens de politie zit er mogelijk drugsafval in de vaten.