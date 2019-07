Busje vol vaten gevonden in Breda, vermoedelijk drugsafval

Op de Rithsestraat in Breda is dinsdagochtend rond negen uur een busje vol vaten gevonden. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig om onderzoek te doen. Volgens de politie zit er mogelijk drugsafval in de vaten.

Het busje stond vlakbij de snelweg A16 geparkeerd op een pad voor de ingang van het spoor. Op dit pad mogen alleen mensen komen die werkzaamheden moeten verrichten aan het spoor.

De autodeuren van de wagen waren open. De knoppen van de laadklep van het busje waren afgebroken, waardoor die niet meer openging. De brandweer heeft een gat in de bovenkant van het busje moeten maken om te kijken wat erin zat.

De omgeving is afgezet en er zijn schermen geplaatst. Het busje wordt volgens de politie waarschijnlijk in de loop van de dag weggehaald en naar een andere plek gebracht voor verder onderzoek. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om te bellen naar 0900-8844.

