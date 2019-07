Gesaboteerde drugsbus zat inderdaad vol met vaten

De vrachtwagen met drugsafval op de Rithsestraat in Breda is dinsdagavond leeggemaakt door specialisten. Er stonden zeker 10 grote vaten in het vrachtruim en een onbekend aantal kleinere jerrycans. Over de exacte inhoud is nog niks bekend.

Het busje werd dinsdagochtend ontdekt tussen 09.00 en 09.30 uur. De zogenoemde bakwagen stond tussen de spoorlijn Breda-Antwerpen en de hogesnelheidslijn aan de ene kant en de snelweg A16 aan de andere kant.

Onbekenden hebben de kleine Mercedesvrachtwagen via een toegangsweg naar een hek bij het spoor gereden en daar geparkeerd, wanneer precies dat probeert de politie te achterhalen.

Kapotgeslagen en gesaboteerd

De bediening van de laadklep was stuk. Er lagen brokstukken bij de wagen die er volgens de politie op duiden dat het paneel met opzet is stukgeslagen om de laadklep te saboteren.

Omdat de klep geblokkeerd was en niet meer omlaag kon, moest de brandweer dinsdagochtend via het dak van de bus een gat maken om te kijken wat erin zat.

De cabine was volgespoten met poeder uit een brandblusser. Waarschijnlijk is dat gedaan om sporen te wissen.

Hijsen

Dinsdagavond -zo'n 10 uur na de ontdekking van de bus- hebben specialisten met een hijskraantje de bus leeggehaald. Het lijkt er op dat de alles via het dak er uit moest worden gehaald omdat de laadklep nog steeds geblokkeerd was. Misschien was het ook uit voorzorg: als de klep plotseling open valt kan ook de inhoud er uit stromen en tussen een spoorlijn en snelweg kan dat riskant zijn.

Er kwamen zeker 10 blauwe vaten uit, waar ieder 200 liter in kan. Ook een aantal kleinere jerrycans werd geborgen.

Verkeer kon de hele dag over de Rithsestraat en had amper last van de berging. Alleen de toegangsweg naar het spoor was de hele dag dicht en met schermen afgezet.

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien op die plek.

