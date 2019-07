'Mijn vader is zo verdrietig', alles ging mis met de rouwkaarten van de moeder van Pascal

Het overlijden van Naantje kwam niet onverwacht. “We hebben dan ook alles van A tot Z zelf kunnen regelen”, vertelt hij. “Dan geef je één ding uit handen en juist dat gaat mis. Om te janken.”

Om er zeker van te zijn dat de kaarten goed en op tijd bezorgd zouden worden, gaf Pascal de rouwkaarten vrijdag in een speciale verzamelenvelop af bij het Business Point van PostNL in Etten-Leur. “Dan worden ze morgen bezorgd, kreeg ik nog te horen.” Maar dat gebeurde niet.

“PostNL raakte de envelop met de kaarten kwijt.” Duizend keer excuses kreeg hij van PostNL. En uiteindelijk ook een oplossing: als hij ervoor zou zorgen dat zij de rouwkaart digitaal kregen dan zouden ze deze alsnog bezorgen. Dat gebeurde. Maandag hadden mensen de kopie in de bus.

Weer ging het mis

Maar opnieuw ging het mis. Op de kopie die PostNL verstuurde – “een A4'tje”, zo legt Pascal uit - stond niet het volledige adres waar de dienst voor zijn moeder werd gehouden. De straatnaam was weggevallen. “Mensen moesten het doen met Breda 181. Ongelooflijk, dan denk je alles perfect geregeld te hebben. Mijn vader, Piet, is zo verdrietig.”

De rouwkaart waar het adres van de uitvaart niet op stond (Foto: Arjan van der Linden).

Veel mensen gebeld

Dinsdagochtend, vlak voor de uitvaart van zijn moeder, kreeg Pascal nog wel een telefoontje van PostNL. “De kaarten waren gevonden en ze worden alsnog bezorgd. Tja.” Een groot deel van de genodigden was aanwezig bij de uitvaart, maar dat komt vooral door het werk van Pascal. "We hebben zelf veel mensen gebeld om het adres door te geven en gelukkig was een groot deel aanwezig."

Pascal hoopt dat niemand nog eens zal hoeven mee te maken wat hem en zijn familie nu is overkomen. Op momenten als deze wil je volgens hem bezig zijn met het afscheid van je dierbare. “Niet met dit soort zaken.”

Reactie PostNL

PostNL laat weten de gang van zaken te betreuren. "Het is heel vervelend en verschrikkelijk als zoiets gebeurt", zegt een woordvoerder. "Nadat we contact hebben gehad met de familie, is ons calamiteitenplan in werking getreden. Dit houdt in dat we aan de hand van een digitaal bestand een kopie van de rouwkaart alsnog hebben bezorgd."

PostNL is ook gaan uitzoeken hoe het vervolgens fout is gegaan bij de kopie van de rouwkaarten en zij geven toe dat er iets mis ging bij het printen. "Er is een deel van de linker zijkant af gevallen tijdens het printen en daardoor stond het adres niet op de rouwkaart." PostNL kwam er dinsdagochtend pas achter dat er een fout was gemaakt bij het printen.