Ben (84) raakt zwaargewond na botsing met slagboom: ‘Niet de eerste keer dat zoiets gebeurt'

De houten slagboom staat aan het begin van het Leijpark, aan de kant van het ziekenhuis. De slagboom is vrij laag en niet automatisch, maar moet met de hand worden geopend. Alleen op het moment dat er evenementen zijn in het park of werkzaamheden, gaat de slagboom open.

Zwaargewond

Omdat Ben Claassens direct bewusteloos raakte nadat het gebeurde, weet hij niet meer goed of hij de boom op zijn hoofd heeft gekregen of dat hij er tegenaan is gebotst en daarna op de grond is gevallen. Vast staat in ieder geval dat hij een flinke hoofdwond heeft opgelopen.

Volgens de dochter van meneer Claassens, Gusta Massey, heeft hij zijn jukbeen op verschillende plekken gebroken, kreeg hij een bloeding in zijn hoofd en heeft hij meerdere kneuzingen. Daarnaast heeft hij een wond op zijn been, een dik blauw oog en schaafwonden. “De boom is behoorlijk zwaar, dus mijn vader heeft geluk gehad. Het had nog veel erger kunnen aflopen”, zegt Gusta.

Vierde ongeluk

Zijn andere dochter, Karin Claassens, vult aan dat ‘de balk helemaal niet goed te zien is’. “Toen ik gisteren in het park was, vroegen een paar mannen hoe het met mijn vader was. Ze zeiden dat het niet de eerste keer was dat er een ongeluk gebeurt met de slagboom”, vertelt Karin. “Ons pap is al de vierde of de vijfde. Ik wil eigenlijk die zesde voorkomen."

De familie laat het er niet bij zitten, vertelt Karin Claassens: "Mijn zus heeft een advocaat ingeschakeld en dan gaan we eens kijken, want dit komt nooit meer goed. Heeft de gemeente al iets van zich laten horen? Nee, die kunnen hier wel het bloed opruimen, maar vragen hoe het met ons pap is, nee dat niet.”

Karin Claassens wil een advocaat inschakelen.

Gevaarlijk

Andere scootmobielers in het Leijpark geven aan dat ze de situatie ook gevaarlijk vinden. "Als de zon laag staat, zie je die slagboom echt niet. Er zijn al meerdere mensen op geknald." De scootmobielers zeggen dat ze ook al meerdere keren tegen de gemeente hebben gezegd dat de slagboom voor scootmobielers slecht zichtbaar is, maar tot op heden is er niks gebeurd.

Markeringen en reflectoren op slagboom

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze erg zijn geschrokken van het ongeluk met de 84-jarige Claassens. “We tasten in het duister over hoe dit heeft kunnen gebeuren. We gaan het tot op de bodem uitzoeken.”

Over de zichtbaarheid van de slagboom zegt de woordvoerder dat de boom in het verleden wit is geschilderd om de zichtbaarheid te verbeteren. Ook zijn er volgens de woordvoerder reflectoren op de slagboom geplaatst.