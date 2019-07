Op de Bredaseweg in Chaam is een fietser geschept door een auto. De fietser werd aangereden door een auto op de kruising van de Bredaseweg en de Meerleseweg.

Het is niet bekend waar de fietser vandaan kwam. De fiets lag na de aanrijding in stukken op de weg en een wiel lag verderop op het fietspad. De voorruit van de Volkswagen is helemaal ingedeukt.

De fietser is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.