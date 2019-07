Zorginstelling Tilburg ontruimd na brand

Brand in zorginstelling in Tilburg, bewoners geëvacueerd (foto: ANP).

Bewoners van drie zorginstellingen zijn dinsdagnacht geƫvacueerd vanwege een brand in hun wooncomplex. De brand was snel onder controle. Maar er kwam zoveel rook vrij dat de bewoners naar buiten moesten. Er raakte niemand gewond.

De brand in het wooncomplex brak even voor middernacht uit in de ruimte waar de afvalcontainers staan. In het complex wonen 26 mensen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische klachten begeleid wonen.

Politiewoordvoeder Willem-Jan Uytdehage: "Hier wonen hulpbehoevende mensen. Zij moesten door de vele rook die bij brand vrijkwam hun huis uit en kwamen op straat te staan. Daarom hebben de hulpdiensten groot opgeschaald."

Evacuatie

De bewoners werden meteen geëvacueerd. Met isolatiedekens werden ze op straat warm gehouden. Er raakte niemand gewond, de bewoners kwamen met de schrik vrij. Uytdehage: "Sommige mensen hebben wel rook ingeademd. Maar ze zijn nagekeken door de ambulancedienst en hoefden niet mee naar het ziekenhuis." Uiteindelijk werd voor alle bewoners onderdak voor de nacht gevonden.

Plaats declict

De politie gaat onderzoeken of de brand is aangestoken. Uytdehage: "Dat gaan we woensdag bij daglicht bekijken, dan wordt er technisch onderzoek gedaan. Daarom word het wooncomplex afgezet en bewaakt. Tot er meer duidelijk is, is dit een plaats delict."