'Geen Oranjeparade!? Wa nie!' Wij Brabanders hielden er zelf één: 'Springen nondeju!'

Geen fanzone én geen Oranjeparade. Het was even slikken voor de Oranjefans in het Franse Lyon. Maar 't Brabants WK Buske bedacht de ultieme oplossing: een Brabantse Oranjeparade mét Buske, maar dan op de camping! Inclusief Brabantse vlaggen, tattoos en muziek van Snollebollekes en Guus Meeuwis.

De KNVB maakte dinsdagavond bekend dat er geen fanparade en ook geen fanzone komt in het centrum van Lyon. De optocht is op last van de Franse autoriteiten verboden, volgens de KNVB vanwege veiligheidsredenen. Een harde klap voor de duizenden Oranjefans in Frankrijk.

Twintig kilometer in de zon

"Ik kan het me wel voorstellen dat er spanning op zit als je kijkt naar wat hier in de afgelopen jaren gebeurd is qua aanslagen", zegt de 27-jarige Liesanne Visser. "Dat hakt er natuurlijk wel in. Ze zijn voorzichtiger geworden." Toch heeft ieder nadeel ook z'n voordeel: "Ik denk dat ik ook niet blij was geworden van twintig kilometer lopen in deze zon."

Brabantse vlaggen en tatoos!

't Brabants WK Buske greep in en organiseerde last-minute een eigen Brabantse, Oranjeparade. Gewoon op een camping bij Lyon, met 't Buske ervoor en een dansende oranjemenigte erachter.

Diny Seuntjens uit Bladel danste mee met haar Brabantse vlag. "Hartstikke gezellig was het", glundert ze. "Het had wel een heel erg groot Brabants tintje: 't Brabants Buske erbij, Brabantse vlaggen erbij, allemaal Brabantse tattoos."

Ondanks de zenuwen zijn alle Oranjefans ervan overtuigd dat de Leeuwinnen gaan winnen. "Ik heb er vertrouwen in!", zegt Liesanne. "Ik heb de wedstrijd tegen Japan gezien. Als je daar doorheen bent gekomen, nou dan moet het vanavond wel heel gek lopen, wil het niet lukken."

Bekijk de video in de tweet en lees verder.

'Muziek was niet nodig'

Max Sebes regelde de muziek tijdens de parade. "Eigenlijk was de muziek helemaal niet nodig. Zelfs zonder was het al een feest!", vertelt de 24-jarige Oosterhouter. Hij liep met een speakertje mee achter de bus. "Hier op de camping is finaleplek al binnen.Nu alleen nog even voetballen!", vult Liesanne, de vriendin van Max, aan.

